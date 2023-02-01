رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع نائب وزير الدفاع التركي تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي - اليوم- مع نائب وزير الدفاع الوطني في تركيا محسن دارا، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، كما بحث الجانبان، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة قد استقبل اليوم نائب وزير الدفاع الوطني التركي، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليا.