"تاسي" يتراجع هامشيا مع تباين أداء الأسهم القيادية

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بشكل طفيف، في سيناريو يتكرر للجلسة الثالثة، مع تباين في أداء الأسهم القيادية.

قاد سهم مصرف الراجحي الضغط على حركة المؤشر العام بعد تراجعه 1.1 في المائة، فيما انخفض سهم أكواباور 2.1 في المائة ونحو 4.6 في المائة لأسهم المجموعة السعودية.

المجموعة السعودية أعلنت اليوم عن تحقيقها صافي خسارة في الربع الأخير من العام الماضي بواقع 296 مليون ريال.

في المقابل صعد سهم البنك الأهلي 1.8 في المائة وهو ما حد من تراجع السوق، ويأتي ارتفاع البنك بعد إعلانه تحقيق صافي ربح للعام الماضي بلغ 18.58 مليار ريال وبنمو 47 في المائة.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات 9 نقاط، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10784 نقطة، وسط تعاملات بلغت 3.7 ميار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 132.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 281.6 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي وكذلك دار الأركان.

إلى ذلك، صعدت أسهم 111 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم سلامة للتأمين بمكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة، تلاه مجموعة الحكير المرتفع 6.2 في المائة.



في المقابل، هبطت أسهم 94 شركة تصدرها المجموعة السعودية، ثم وحدات تعليم ريت المتراجع 3.75 في المائة، حيث يتداول الصندوق دون أحقية أرباح بواقع 0.16 ريال للوحدة.