إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أول رخصة في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين نيوم وأكوا باور وإير برودكتس.

وتأتي هذه الخطوة استغلالا لموارد المملكة الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، وموقعها الاستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، حيث تعمل المملكة على تحفيز اقتصاد الهيدروجين العالمي من خلال مستهدفاتها في أن تكون في مصاف الدول المنتجة للهيدروجين في العالم، مع الحفاظ على مكانتها بوصفها لاعبا رئيسا في قطاع الطاقة، وجزءا من جهود نيوم ورؤيتها الطموحة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة، لمواجهة التحديات العالمية الرئيسة، وعلى رأسها تغير المناخ.

وستكون شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، أكبر شركة على نطاق واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم ومقرها في أوكساجون، موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، مع ما تمتلكه من شبكة إمداد وشبكة لوجستية مؤتمتة ومتكاملة.

ومن المتوقع أن يبدأ مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر في إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة في 2026، بإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا، تعادل 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميا، كما ستصدر الأمونيا الخضراء إلى الأسواق العالمية، مما يدعم إزالة الكربون من قطاع النقل الثقيل الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتشير التقديرات إلى أن تأثير المصنع سيعمل على إزالة 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومع تشغيل المصنع في أوكساجون في 2026، ستكون نسبة 100 في المائة من الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه متاحة للتصدير العالمي، على شكل أمونيا خضراء من خلال اتفاقية شراء حصرية طويلة الأجل مع Air Products.

وسيعمل المصنع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات من خلال الاستفادة من خصائص طاقة الرياح والطاقة الشمسية الفريدة في المملكة، على نحو 4 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسينتج الهيدروجين الأخضر باستخدام تقنية التحليل الكهربائي 2.2.