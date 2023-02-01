تراجع سهم "سناب شات" بسبب تدهور نتائج الشركة خلال الربع الأخير

تراجع سهم شركة تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات أمس الثلاثاء بعد إعلان الشركة نتائج الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت الشركة أنها سجلت خسائر صافية بقيمة 288 مليون دولار منها 34 مليون دولار نفقات إعادة هيكلة، مقابل أرباح صافية بقيمة 23 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2021 ، كما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 1.3 مليار دولار. وتراجع السهم في فترة ما بعد التعاملات الرسمية أمس 14 في المائة على خلفية هذه النتائج.

وفي رسالة للمستثمرين، قالت الشركة إنها لاحظت تراجع الإيرادات خلال الربع الحالي من العام بنحو 7 في المائة سنويا، مضيفة: "توقعاتنا الداخلية تفترض أن إيرادات الربع الأول ستكون أقل بما يتراوح بين 2 و10 في المائة عن العام الماضي". وأضافت أن عدد المستخدمين النشيطين يوميا زاد خلال الربع الأخير من العام الماضي 17 في المائة سنويا إلى 375 مليون مستخدم لكن إيرادات الإعلانات لم تزد.

وقال إيفان سبيجل الرئيس التنفيذي: "أنهينا عاما صعبا في 2022 بوجود 375 مليون مستخدم وزيادة سنوية في الإيرادات 12 في المائة وتحقيق تدفقات نقدية حرة للعام ككل إيجابية... مازلنا نواجه رياحا معاكسة قوية في الوقت الذي نعمل فيه على تسريع وتيرة نمو الإيرادات، وحققنا تقدما نحو تحسين العائد على الاستثمار للمعلنين وابتكار وسائل لتعميق تواصل مستخدمينا".