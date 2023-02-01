ارتفاع أسعار التأمين يحفز أسهم شركاته .. أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2020

تفاعلت أسهم شركات التأمين في السعودية إيجابا مع الأخبار التي تشير إلى ارتفاع أسعار وثائق التأمين، خصوصا تأمين المركبات.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات "تداول"، حقق قطاع التأمين مكاسب في شهر يناير الماضي 10 في المائة وهي أكبر مكاسب شهرية للقطاع منذ نوفمبر 2020 أي: منذ 26 شهرا.

ويشكل تأمين المركبات نحو 18 في المائة من إجمالي أقساط التأمين، بحسب بيانات يناير حتى سبتمبر من العام الماضي، ومن المرجح زيادة نصيب القطاع مع تفعيل إلزامية التأمين على المركبات المطبقة قبل نحو عامين.

وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعات واسعة خلال الجلسات الماضية، ما دفعه لتحقيق أعلى إغلاق منذ مايو 2022، وصاحبت تلك الارتفاعات زيادة في حجم التداول، ما يدل على تأثر المتعاملين بالأخبار المتعلقة بالأسعار التي ربما تنعكس على ربحية الشركات مستقبلا.

«الاقتصادية» بدورها رصدت تغير الأسعار في وثائق تأمين المركبات، التي راوحت بين 85 و90 في المائة، وتصل في بعض الشركات إلى ثلاثة أضعاف، وذلك بحسب مواقع شركات التأمين على الإنترنت.

ويشهد معدل الخسائر في تأمين المركبات ارتفاعا متتاليا، ولاسيما العامين الماضيين، إذ بلغ في الربع الثالث أعلى معدل منذ عام 2015 عند 96.5 في المائة، مقارنة بـ82 في المائة قبل عام.

ومعدل الخسائر هو نسبة المطالبات المتكبدة -قيمة ما تدفعه الشركة لحامل الوثائق كتعويض عن الأخطار أو الأضرار- إلى الأقساط المكتسبة، وهو مؤشر مهم على معرفة هامش الربح.

وزادت القيمة السوقية لشركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية 4.9 مليار ريال خلال تعاملات يناير لتصل القيمة السوقية للشركات إلى 53.93 مليار ريال.

وتصدر سهم "الجزيرة تكافل" المكاسب بعد صعوده 25.6 في المائة، تلاه "ملاذ للتأمين" 25 في المائة، وأيضا كسب "الإنماء طوكيو م" 24.7 في المائة.

بينما نجد تفاعلا أقل عند أسهم "ولاء" المرتفع 3.6 في المائة خلال الفترة، وكذلك "التعاونية" و"سايكو" بمكاسب لم تتجاوز 5 في المائة. وبحسب بيانات عام 2019، سيطرت ثلاث شركات على نحو 39 في المائة من إجمالي أقساط تأمين المركبات، جاءت شركة تكافل الراجحي في الصدارة بحصة سوقية بلغت 21.6 في المائة، ثم مجموعة الخليج للتأمين "جي.إي.جي" و"التعاونية للتأمين" بحصص بلغت 9.5 و7.6 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية