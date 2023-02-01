1333 اكتتابا حول العالم تجمع 179.5 مليار دولار خلال 2022

سجلت اقتصادات العالم 1333 اكتتابا عام 2022، جمعت عائدات بقيمة 179.5 مليار دولار، بانخفاض كبير نسبته 45 في المائة في عدد الاكتتابات و61 في المائة في عائداتها، مقارنة بعام 2021.وعلى عكس أدائها القياسي عام 2021، سجل نشاط الاكتتابات العامة أدنى مستوياته على المدى الطويل من حيث عدد الصفقات وقيمتها عبر عديد من مناطق العالم، لتشهد أدنى أداء لها في الأمريكتين.أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فسجلت رقما قياسيا في عدد الاكتتابات بلغ 51 اكتتابا جمعت 22 مليار دولار، بارتفاع سنوي 143 في المائة في عدد الصفقات و179 في المائة في قيمتها، مقارنة بعام 2021 الذي شهد تسجيل 21 اكتتابا فقط.وحافظت السعودية على هيمنتها في نشاط الصفقات مع تنفيذ 13 اكتتابا وعمليتي إدراج مباشر خلال الربع الأخير من عام 2022، في حين شهدت الإمارات أكبر صفقة اكتتاب في المنطقة في الربع الثاني من عام 2022 مع اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" الذي جمع أكثر من ستة مليارات دولار.وخلال الربع الأخير من عام 2022، شهدت أسواق المنطقة نشاطا لافتا مع تسجيل 20 اكتتابا، جمعت عائدات بلغت نحو 7.3 مليار دولار، أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلا عائدات بقيمة 9.2 مليار دولار من تسع صفقات.وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: سجل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء ممتازا عام 2022، مع مواصلة الاهتمام وتوافر السيولة في المنطقة في المضي قدما عكس الاتجاهات العالمية.وتوقع أن يكون عام 2023 مميزا على صعيد الاكتتابات، حيث إن هناك عددا جيدا من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في جميع أنحاء المنطقة، في اتجاه يعاكس البيئة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تتسم بالصعوبة والتقلب".ومع ذلك فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث حافظ نشاط الصفقات التي تم تنفيذها على قوته وصولا إلى نهاية عام 2022، مع توقعات إيجابية لعام 2023. وأعلنت عدة شركات خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام الجديد.وشهد أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقلبا طوال عام 2022، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، ما أثر في معنويات المستثمرين. وسجل 24 من أصل 51 اكتتابا في المنطقة خلال العام عائدا سلبيا مقارنة بسعر الطرح الأولي للسهم.السعودية وزيادة عدد الاكتتاباتوحافظت السعودية على هيمنتها في نشاط عمليات الإدراج في الربع الأخير من عام 2022 مع تسجيل سبعة اكتتابات عامة في السوق الرئيسة "تداول"، جمعت عائدات إجمالية بقيمة 4.7 مليار دولار، بينما شهدت السوق الموازية "نمو" تسجيل ستة اكتتابات عامة بعائدات بلغت 65.2 مليون دولار، وعمليتي إدراج مباشر. وكان اكتتاب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" في الربع الثالث من عام 2022، هو الأكبر، مع عائدات بلغت 1.3 مليار دولار.كما طرحت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية 30 في المائة من رأسمالها عن طريق أول اكتتاب مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودية "تداول"، لجمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار.