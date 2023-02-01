تعاملات المزاد تقلص خسائر سوق الأسهم .. التداول فوق 10700 نقطة يبقي فرص الارتفاع

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 10792 نقطة فاقدة 17 نقطة بنحو 0.16 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بمقدار 0.31 في المائة. واستطاعت السوق أن تقلص الخسائر في فترة مزاد الإغلاق. وأشير في تحليل سابق، إلى ضعف أداء السوق وسيطرة الضغوط البيعية على المؤشر، طالما حافظت السوق على مستوياتها أعلى من 10700 نقطة ستبقى فرص عودة السوق للارتفاع، ودون تلك المستويات ستشهد السوق ضغوطا بيعية أشد حدة، والاتجاه نحو جني الأرباح بعد موجة ارتفاع طويلة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10795 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10717 خاسرا 0.86 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10792 نقطة فاقدا 17 نقطة بنحو 0.16 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بواقع 404 ملايين، لتصل إلى 4.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بما يعادل 16 مليونا إلى 147 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 11 ألف صفقة لتصل إلى 336 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار الأدوية، وتصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 1.9 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بواقع 1.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بـ 0.76 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" 1.4 في المائة، ثم "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بـ 0.81 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 27 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 17 في المائة، ما يمثل 805 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" 8 في المائة بنحو 351 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أسيج" بنحو 8.7 في المائة ليبلغ 12.40 ريال، يليه "الخليجية العامة" بـ 6.4 في المائة ليصل إلى 8.13 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية" 5.6 في المائة، حيث أغلق عند 16.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مبكو" بواقع 4.7 في المائة ليغلق عند 30.20 ريال، يليه "مجموعة الحكير" 3.9 في المائة إلى 23.36 ريال، وحل ثالثا سهم "سينومي ريتيل" بـ 3.3 في المائة ليقفل عند 18.26 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 616 مليون ريال، يليه البنك الأهلي بنحو 249 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ 192 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية