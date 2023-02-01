الأسهم السعودية تكسب 314 نقطة وتضيف 271 مليارا إلى قيمتها السوقية في يناير

وتترقب السوق النتائج المالية للشركات وتطورات أسعار الفائدة، التي أسهمت في تراجع السوق خلال الفترة الماضية، فمع ارتفاعها قلت جاذبية عوائد الأسهم، مقارنة بالبدائل الخالية من المخاطر، إضافة إلى تراجع شهية المخاطرة في حالة عدم يقين مرتفعة تجاه ربحية الشركات.
وعلى صعيد القطاعات، تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 4.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بواقع 0.9 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 9.7 في المائة، ثم "الخدمات الاستهلاكية" بـ 9.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 7.6 في المائة.
بينما في الأسهم، تصدرها "الكثيري" بنحو 50 في المائة ليغلق عند 53.40 ريال، يليه "عذيب" بـ 48 في المائة، حيث أغلق عند 69.80 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنمو قدره 43 في المائة. بينما تصدر المتراجعة البنك العربي بنحو 13 في المائة ليغلق عند 27.65 ريال، يليه "مجموعة تداول" بـ 10 في المائة، مقفلا عند 162 ريالا، وحل ثالثا "مشاركة ريت" خاسرا 7.9 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
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