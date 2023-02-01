«نمو» تفقد 10 نقاط بتداولات قيمتها 17 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" عشر نقاط، ما يعادل 0.06 في المائة لتصل إلى 19140 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 52 في المائة بنحو 5.7 مليون إلى 17 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 30 في المائة بواقع 62 ألفا لتبلغ 266 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 1.9 ألف صفقة مرتفعة 661 صفقة بمقدار 51 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "إدارات" بنحو 6.9 في المائة ليبلغ 303.60 ريال، يليه "بنان" بـ 4.6 في المائة ليصل إلى 58.90 ريال، وحل ثالثا سهم "ابيكو" 4.2 في المائة، حيث أغلق عند 35 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "غاز" بواقع 9.9 في المائة ليغلق عند 56.60 ريال، يليه "القمم" بمقدار 9.4 في المائة إلى 72.50 ريال، وحل ثالثا سهم "نبع الصحة" بـ 3.9 في المائة مقفلا عند 41.55 ريال.وكان الأعلى تداولا "القمم" بنحو 3.4 مليون ريال، ثم "إدارات" بقيمة 1.7 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بمبلغ 1.5 مليون ريال.