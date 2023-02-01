«نمو» تفقد 10 نقاط بتداولات قيمتها 17 مليون ريال

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "إدارات" بنحو 6.9 في المائة ليبلغ 303.60 ريال، يليه "بنان" بـ 4.6 في المائة ليصل إلى 58.90 ريال، وحل ثالثا سهم "ابيكو" 4.2 في المائة، حيث أغلق عند 35 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "غاز" بواقع 9.9 في المائة ليغلق عند 56.60 ريال، يليه "القمم" بمقدار 9.4 في المائة إلى 72.50 ريال، وحل ثالثا سهم "نبع الصحة" بـ 3.9 في المائة مقفلا عند 41.55 ريال.
وكان الأعلى تداولا "القمم" بنحو 3.4 مليون ريال، ثم "إدارات" بقيمة 1.7 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بمبلغ 1.5 مليون ريال.
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