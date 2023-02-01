مسح: تراجع إنتاج «أوبك» في يناير مع تعثر التعافي النيجيري

أظهر مسح لـ"رويترز" أمس تراجع إنتاج أوبك من النفط في كانون الثاني (يناير) في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات النفط العراقية ولم يستمر تعافي الإنتاج في نيجيريا بينما ظلت الدول الخليجية ملتزمة باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف دعم السوق. ووفقا للمسح، فإن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ضخت 28.87 مليون برميل يوميا في يناير وذلك بانخفاض قدره 50 ألف برميل عن كانون الأول (ديسمبر). وسجلت "أوبك" في أيلول (سبتمبر) الماضي أعلى إنتاج لها منذ عام 2020. وعززت "أوبك+" التي تضم أوبك إضافة إلى حلفاء من ضمنهم روسيا، الإنتاج في معظم فترات عام 2022 مع تعافي الطلب. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، ومع تراجع أسعار النفط، نفذت المجموعة أكبر خفض لمستويات الإنتاج المستهدفة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد - 19 عام 2020.ودعا قرار المنظمة الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من نوفمبر لخفض مستوى الإنتاج الذي تستهدفه "أوبك+" بمقدار مليوني برميل يوميا، من بينها نحو 1.27 مليون برميل يوميا من الدول العشر الأعضاء في "أوبك". وما زالت المستويات المستهدفة دون تغيير حتى الآن، ويهدف مسح "رويترز" إلى تتبع المعروض في السوق. ويعتمد المسح على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف إيكون ومعلومات من الشركات التي تتعقب التدفقات مثل بيترو - لوجستيكس وكبلر، إلى جانب المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط و"أوبك" ومستشارين.