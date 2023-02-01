ودعا قرار المنظمة الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من نوفمبر لخفض مستوى الإنتاج الذي تستهدفه "أوبك+" بمقدار مليوني برميل يوميا، من بينها نحو 1.27 مليون برميل يوميا من الدول العشر الأعضاء في "أوبك". وما زالت المستويات المستهدفة دون تغيير حتى الآن، ويهدف مسح "رويترز" إلى تتبع المعروض في السوق. ويعتمد المسح على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف إيكون ومعلومات من الشركات التي تتعقب التدفقات مثل بيترو - لوجستيكس وكبلر، إلى جانب المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط و"أوبك" ومستشارين.
مسح: تراجع إنتاج «أوبك» في يناير مع تعثر التعافي النيجيري
ودعا قرار المنظمة الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من نوفمبر لخفض مستوى الإنتاج الذي تستهدفه "أوبك+" بمقدار مليوني برميل يوميا، من بينها نحو 1.27 مليون برميل يوميا من الدول العشر الأعضاء في "أوبك". وما زالت المستويات المستهدفة دون تغيير حتى الآن، ويهدف مسح "رويترز" إلى تتبع المعروض في السوق. ويعتمد المسح على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف إيكون ومعلومات من الشركات التي تتعقب التدفقات مثل بيترو - لوجستيكس وكبلر، إلى جانب المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط و"أوبك" ومستشارين.
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