تراجع أسعار المساكن في أمريكا للشهر الخامس على التوالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تباطؤ سوق المساكن الأمريكية خلال نوفمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي لتتراجع الأسعار بنسبة 2.5 % عن أعلى مستوى لها في يونيو الماضي.

وبحسب مؤشر" إس أند بي كورلوجيك كيس-شيللر" لأسعار العقارات، فإن متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة تراجع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2.3 % عن الشهر السابق.

وأشارت بلومبيرج إلى أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة للتمويل العقاري خلال العام الماضي ألقى بظلاله على سوق المساكن وأدى إلى أكبر تراجع سنوي لمبيعات المساكن القائمة خلال أكثر من 10 سنوات.

وضغطت هذه الأوضاع على الأسعار بشكل خاص في بعض الولايات مثل سان فرانسيسكو، وتراجعت الأسعار في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا بنسبة 1.6 % سنويا خلال الشهر الماضي وهو أكبر تراجع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.

في الوقت نفسه، مازالت أسعار المساكن في الولايات المتحدة أعلى مقارنة بالعام الماضي نظرا لاستفادة أصحاب المساكن من تأثيرات فترة الازدهار الممتدة أثناء جائحة فيروس كورونا والتي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية في بعض مناطق الولايات.

كما تباطأ نمو أسعار المساكن حيث زادت أسعار المساكن خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7.7 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يقل عن نسبة الزيادة السنوية المسجلة في الشهر السابق عليه وكانت 9.2 %.