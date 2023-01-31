فايزر تحقق العام الماضي أعلى إيرادات في تاريخها

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر اليوم تحقيق أرباح قياسية خلال العام الماضي، في حين تتوقع تباطؤ الإيرادات خلال العام الحالي.

وذكرت الشركة المطورة لأحد اللقاحات الرئيسية المضادة لفيروس كورونا في العالم إن إيراداتها خلال العام الماضي بلغت 100.3 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات في تاريخها، فيما حققت نموا تشغيليا بنسبة 30 %، في حين زادت أرباحها بنسبة 43 % إلى 31.3 مليار دولار.

وقالت الشركة إن ازدهار مبيعاتها من عقار فيروس كورونا باكسلوفيد ساهم في زيادة إيراداتها، فيما تتوقع تراجع إيراداتها خلال العام الحالي لتتراوح بين 67 و71 مليار دولار، مع انحسارالجائحة وتراجع الطلب على اللقاحات والأدوية المرتبطة بها.

وزادت أرباح المساهمين بعد وضع العوامل الخاصة في الحساب خلال العام الماضي بنسبة 62 % سنويا إلى 6.58 دولار للسهم الواحد، في حين تتوقع الشركة أرباحا تتراوح بين 3.25 3.45 دولار للسهم خلال العام الحالي.