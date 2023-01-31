صادرات الصين من الطاقة الشمسية تسجل مستوى قياسيا عند 46.3 مليار دولار

وصل إجمالي صادرات الصين من خلايا ووحدات إنتاج الطاقة الشمسية خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 46.3 مليار دولار مع التوسع العالمي في تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتكوين مخزونات من مستلزمات القطاع.

وبحسب تقرير لبلومبيرج، تعادل صادرات الصين من مستلزمات الطاقة الشمسية حوالي 181 جيجاوات من الكهرباء.

وإلى جانب حوالي 114 جيجاوات تم تركيبها في الصين، أضافت شركة فرست سولار 9 جيجاوات، مع 10 جيجاوات على الأقل من خلايا مصنوعة خارج الصين، وهو ما يعني أن إجمالي طاقة الألواح والوحدات التي وفرتها الشركات الصينية على مستوى العالم خلال العام الماضي بلغ 314 جيجاوات.

ويتوفر مخزون جيد من مستلزمات الطاقة الشمسية وبخاصة في أوروبا، حيث كانت هولندا أكبر سوق في العالم لصادرات خلايا ووحدات الطاقة الشمسية الصينية خلال العام الماضي، وجاءت البرازيل في المركز الثاني حيث تشهد انتعاشا قويا لقطاع الطاقة الشمسية.