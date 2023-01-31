9 ساعات قيادة بحد أقصى لسائقي الحافلات في السعودية

حددت الهيئة العامة للنقل، ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي، بـ 9 ساعات كحد أقصى خلال 24 ساعة قابلة للتمديد إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيا.

وبينت أن القرار سيبدأ تطبيقه بتاريخ 10 شوال الموافق 30 أبريل، كما حددت ساعات العمل الأسبوعية للسائقين بـ 56 ساعة كحد أقصى، وكذلك الإجمالي لساعات العمل المسموح بها خلال 14 يوم والمحدد بـ 90 ساعة عمل كحد أقصى.

وفي جانب تخفيف العبء على السائقين فقد حددت الهيئة ساعات الراحة بـ 45 دقيقة لكل 4.5 ساعة قيادة، و 11 ساعة لكل 24 ساعة من القيادة، كما حددت فترات الراحة الأسبوعية بـ 45 ساعة راحة متصلة بحد أقصى 6 أيام عمل.