تقديم خدمة "المركبات المتصلة" لـ 26 علامة تجارية في السعودية

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية، موافقتها لـ 12 شركة تخدم 26 علامة تجارية، لتقديم خدمة "المركبات المتصلة".

وبينت أن الشركات التي حصلت على الموافقة والعلامات التابعة لها هي لوسيد المحدودة لعلامة "لوسيد"، و"جنرال موتورز" لثلاث علامات وهي "شيفروليه" و"جي إم سي" و "كاديلاك"، و "محمد يوسف ناغي" لثلاث علامات "بي إم دبليو" و"ميني كوبر " و"رولز رويس"، و"الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة" لعلامة "كاتربيلر"، و"العربة الفاخرة" لعلامة "عربات الجولف"، و "بترومين" لـ 8 علامات وهي "ألفا روميو " و "أبارث" و "فيات" و "فيات بروفيشنال" و "دودج" و "كرايسلر" و "رام" و "جيب"، و "المجدوعي للسيارات" لعلامة "بيجو"، و "التوكيلات العالمية" لعلامة "مازيراتي"، و "فورد" لعلامتي "فورد" و"لينكون"، و "عبدالله هاشم المحدودة" لعلامة "هوندا"، و "نيسان " لعلامتي "نيسان" و "إنفينيتي"، و "عبداللطيف جميل" لعلامتي "تويوتا" و"لكزس".

وتعد خدمة "المركبات المتصلة" إحدى تطبيقات إنترنت الأشياء التي تربط المركبة بأنظمة متطورة توفر عددا من الخدمات التي سترفع مستوى الأمان للمستخدم كخدمة رفع التقارير التشخيصية عن حالة أداء المركبة، ما يساعد المصنع والمالك في الكثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة، وطلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر، فضلا عن مجموعة من الخيارات والخدمات الترفيهية ما سينتج عنه تحسين لتجربة المستخدم.