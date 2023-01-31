"صندوق النقد" يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.6 % العام الجاري ..و 3.4% في 2024

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2023 بواقع 1.1 في المائة، لتصبح 2.6 في المائة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير الجاري بعد أن كانت 3.7 في المائة في تقرير أكتوبر الماضي.

وأرجع الصندوق ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط نتيجة الالتزام بالخفض المطبق من قبل تحالف أوبك+، إلا أنه توقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي.

من ناحية أخرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 بواقع 0.5 في المائة، ليصبح 3.4 في المائة، فيما كانت توقعاته السابقة 2.9 في المائة.