انخفاض تاريخي لصادرات "غازبروم" إلى أوروبا عبر أوكرانيا

نقلت صحيفة فيدوموستي الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي اليوم عن بيانات لجازبروم أن صادرات الشركة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا تراجعت لمستوى قياسي عند 951.4 مليون متر مكعب في أول 30 يوما من يناير.

وذكرت الصحيفة أن الشركة كانت تضخ ما يراوح بين 41 و43 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا يوميا خلال النصف الثاني من 2022. وبداية من الخامس من يناير بدأت الكميات اليومية في التراجع بشكل حاد إذ أصبح يتم ضخ 24.4 مليون متر مكعب فقط يوميا بحلول 19 يناير.

وأضافت الصحيفة أن التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على الغاز الروسي في أوروبا، وسط شتاء معتدل البرودة بشكل غير عادي.