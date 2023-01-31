ألمانيا : البريكست يمثل كارثة اقتصادية لبريطانيا والاتحاد الأوروبي

اعتبر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة اقتصادية" لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث قال إنه لا يزال هناك قدر كبير من الاضطراب في التخطيط والشؤون القانونية بالنسبة للشركات الألمانية، وأضاف "هناك خطر نشوب نزاعات تجارية لأن بريطانيا تنأى بنفسها عن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وذكر أن خطط بريطانيا للخروج عن قواعد الاتحاد الأوروبي، مثل حماية البيانات أو تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، تشكل عبئا على الشركات الألمانية، مضيفا أنه يمكن ملاحظة ذلك أيضا في أرقام التبادل التجاري، وقال "بينما كانت بريطانيا ثالث أهم سوق تصدير لألمانيا في 2016، تراجعت البلاد إلى المركز 8 في 2022".

وفي نهاية 2020 غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من العضوية فيه. ووفقا لبيانات اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، تمتلك الشركات الألمانية 2100 فرع في بريطانيا ويعمل بها 400 ألف موظف. وفي المقابل تمتلك الشركات البريطانية 1500 فرع في ألمانيا يعمل بها بـ 300 ألف موظف.