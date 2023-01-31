الاتحاد الأوروبي : المنتجات المقلدة تهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة

حذر تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي من المشكلات التي تسببها تجارة السلع المزيفة والمقلدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت دراسة لمكتب حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت اليوم الثلاثاء، إن انتهاك حقوق الملكية الفكرية يقلل فرص بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34 في المائة.

وأضافت أن هذه الشركات تفتقد غالبا للقدرة على التحرك ضد المزيفين، ويمكن أن تنهار نتيجة خسارة المبيعات وتضرر سمعتها وقدرتها التنافسية، مبينة أن موردي الأدوات الكهربائية والإلكترونية والملابس ومستلزمات الموضة والعطور ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال وألعاب الكمبيوتر هم الأشد تضررا من عمليات القرصنة على حقوق الملكية الفكرية.

وتأتي أغلب السلع المقلدة في السوق الأوروبية من الصين وهونج كونج عبر خدمات البريد، وحذر مكتب حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من خطورة السلع المقلدة على صحة وسلامة المستهلكين، بجانب أنها أقل من حيث الجودة.

وقالت الدراسة إن 15 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك حقوق ملكية فكرية، عانت من القرصنة في مرحلة ما، في حين ترتفع النسبة إلى 20 في المائة من الشركات الأكثر ابتكارا.

في الوقت نفسه، فإن عدد كبير من قضايا القرصنة لا يتم الإبلاغ عنها، حيث إن 40 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تراقب الأسواق بحثا عن المنتجات المقلدة، وغالبا ما تفتقد هذه الشركات للقدرة على القيام بذلك، في الوقت نفسه فإن 11 في المائة من هذه الشركات فشلت في التصدي لعمليات القرصنة لأنها معقدة ومكلفة وطويلة الأمد.