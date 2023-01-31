أسعار الذهب تتراجع قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1917.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز الخمسة في المائة. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1933.60 دولار.

يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقرارا ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي. ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين. وكان البنك أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1641.08 دولار.