الخزانة الأمريكية تعتبر التضخم المنخفض تحديا على المدى الطويل

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن انخفاض معدل التضخم واستمراره عند هذا المستوى يمكن أن يصبح تحديا طويل المدى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وصناع السياسة النقدية، بمجرد انتهاء اضطرابات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "لقد مررنا بفترة صعبة وغير عادية، لكن لا اعتقد أننا عدنا لفترة الثمانينيات أو التسعينيات"، في إشارة إلى فترة ارتفاع أسعار النفط والأجور.

وذكرت بلومبريج أنه في حين أن البنوك المركزية مازالت بعيدة عن تجاوز أسوأ موجة تضخم لأسعار المستهلك منذ عقود، ومع بدء تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، تحول الجدل الآن إلى ما سيحدث بعد انتهاء هذه المعركة ضد التضخم.

وأضافت أن مخاطر خروج معركة التضخم عن السيطرة مرتفعة للغاية اقتصاديا وسياسيا، وكانت يلين إلى جانب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأمريكي والكثير من المؤسسات الاقتصادية الأمريكية تتوقع بشكل خاطئ أن يكون التضخم المرتفع في 2021 مؤقتا، في حين أنه واصل ارتفاعه خلال العام الماضي، ومازال مرتفعا حتى الآن.