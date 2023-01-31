نمو يفوق التوقعات للاقتصاد الأيرلندي خلال الربع الأخير

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم نمو الاقتصاد الأيرلندي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأكثر من التوقعات، وهو ما يمكن أن يجعله أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نموا خلال 2022.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي أن اقتصاد أيرلندا سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 12.2 % من إجمالي الناتج المحلي، مدعوما بالنمو القوي في قطاع التصنيع، كان المحللون يتوقعون فيديسمبر الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 10.1 %، بحسب بلومبيرج.

وأضاف مكتب الإحصاء أنه من المحتمل نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير بمعدل 3.5 % مقارنة بالربع الثالث من العام.

من ناحيته، قال وزير المالية الأيرلندي ميشيل ماكجراث إن هذه التوقعات تعكس القوة المستمرة لقطاع الشركات متعددة الجنسية في أيرلندا.

يذكر أن بيانات إجمالي الناتج المحلي لأيرلندا تقدم صورة إيجابية لأداء الاقتصاد، نتيجة الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الشركات متعددة الجنسية في هذا الاقتصاد.