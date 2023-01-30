الأسهم السعودية تعود إلى المنطقة الحمراء بضغط «القيادية» .. والسيولة عند 4.9 مليار ريال

كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في عشرة أشهر تقريبا لتغلق عند 10810 نقاط فاقدة 28 نقطة بنحو 0.27 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بمقدار 0.43 في المائة، ليظهر ضغط الأسهم القيادية على المؤشر العام. وأشير في التحليل السابق إلى أن السوق غير مرشحة للاستمرار في الارتفاع نظرا لضعف الأداء. واستمر أداء السوق في الضعف، رغم نشاط القوى الشرائية للحفاظ على مستوياتها عند 10800 نقطة، وبخسارتها ستصبح ضغوط البيع أشد حدة، خاصة عند كسر الدعم 10700 نقطة. وتتطلع السوق لحوافز إيجابية لدعم استمرارية تحسن عمليات الشراء.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 10839 نقطة، وكانت أعلى عند 10842 نقطة رابحا 0.03 في المائة، بينما الأدنى عند 10719 نقطة خاسرا 1.1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10810 نقاط فاقدا 28 نقطة بنحو 0.27 في المائة. وارتفعت السيولة 54 في المائة بواقع 1.7 مليار، لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 40 في المائة بما يعادل 46 مليونا إلى 164 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 79 ألف صفقة لتصل إلى 347 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "تجزئة السلع الكمالية"، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بواقع 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بـ0.97 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 2 في المائة، ثم "السلع الرأسمالية" بنحو 0.76 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" بـ0.66 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 30 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه المواد الأساسية 19 في المائة ما يمثل 965 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 6 في المائة بنحو 312 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سينومي ريتيل" بنحو 7 في المائة ليبلغ 18.88 ريال، يليه "أنابيب الشرق" بـ5.3 في المائة ليصل إلى 48.95 ريال، وحل ثالثا سهم "الحمادي" 4.3 في المائة، حيث أغلق عند 48 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الإنماء ريت الفندقي" بواقع 4.8 في المائة ليغلق عند 9.52 ريال، يليه "حلواني إخوان" بمقدار 3 في المائة إلى 56.20 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت ينبع" بـ2.6 في المائة ليقفل عند 37.25 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 834 مليون ريال، يليه البنك الأهلي بنحو 293 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بـ199 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية