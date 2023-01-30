مورد «أبل» في الهند يبدأ بتصنيع مكونات سماعات «آير بودز»

بدأت شركة جبيل الموردة لشركة أبل في الهند بتصنيع مكونات سماعات “آير بودز” في البلاد، وستقوم بشحنها إلى الصين وفيتنام.

وتمثل هذه الخطوة خطوة أخرى في خطط “أبل” لتحويل تصنيعها بعيدا عن الصين وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية بين بكين وواشنطن.

ويريد صانع “آيفون” أن تمثل الهند ما يصل إلى 25 في المائة من إنتاجها، الذي يبلغ حاليا بين 5 و7 في المائة.

وبحسب “رويترز” لقد راهنت شركة أبل بشكل كبير على الهند منذ أن بدأت تجميع “آيفون” في البلاد في 2017، تماشيا مع رغبات الحكومة الهندية للتصنيع المحلي.

يذكر أن شركة أبل بدأت تصنيع هاتفها آيفون 14 في الهند، رغبة منها في تنوع سلاسل التوريد الخاصة بمنتجاتها بدلا من التركيز على الصين.

وتنتج الشركة الأمريكية معظم هواتفها في الصين، بيد أنها نقلت بعض خطوط الإنتاج خارج البلاد، في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال الشركة في بيان “تتيح هواتف آيفون 14 الجديدة تقنيات حديثة وإمكانات مهمة لتوفير الأمان، نحن متحمسون لتصنيع آيفون 14 في الهند”.

وتمتلك شركة فوكسكون، ومقرها تايوان، التي تصنع معظم هواتف “أبل”، مصنعا في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند منذ 2017، تستخدمه في تصنيع طرازات أقدم من الهواتف.

وتراهن شركة أبل حاليا على استثمار ضخم من خلال تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند.

وتتطلع الشركة، بهذه الخطوة، أيضا، إلى توسيع رقعة انتشارها في البلاد، ولا سيما بعدما بلغت حصتها السوقية هناك، اعتبارا من 2021، نحو 4 في المائة.

وتبذل الشركة الأمريكية قصارى جهودها في خضم تنافس محتدم مع الهواتف الذكية الكورية الجنوبية والصينية الأرخص سعرا بكثير، التي لا تزال تهيمن على سوق الهواتف الذكية في الهند.

بيد أن تصنيع الهواتف في الهند لا يعني أنها ستكون أرخص سعرا في البلاد، نظرا لرسوم الاستيراد المرتفعة على المكونات والضرائب الأخرى.