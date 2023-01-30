آي.بي.إم تطرح سندات جديدة في السوق الأمريكية

طرحت شركة الكمبيوتر وخدمات البرمجيات الأمريكية إنترناشونال بيزنس ماشينز كورب (آي.بي.إم) سندات جديدة في الولايات المتحدة بعد أن نفذت الشركة في وقت سابق من اليوم أكبر طرح سندات خلال 10 أشهر في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان عزمها شطب آلاف الوظائف.

وذكرت بلومبيرج أن الشركة تتطلع إلى بيع السندات في السوق الأمريكية على 4 شرائح، وسيكون الجزء الأكبر من فئة 30 عاما بعائد قد يصل إلى 1.7 نقطة أساس فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية الثلاثينية.

كما تستهدف الشركة جمع حوالي 5.1 مليار يورو (5.55 مليار دولار)، بعد حديث أولي عن طرح 2.3 سندات بقيمة 2.3 مليار يورو، من خلال 4 شرائح باليورو وشريحة بالجنيه الإسترليني، ويتراوح مدى سندات اليورو والجنيه الإسترليني بين 4 سنوات و20 سنة.

وسيكون طرح سندات آي.بي.إم الأكبر في سوق السندات الأوروبية منذ طرح سندات جلاكسو سميث كلاين كونسيومر هيلث كير في مارس الماضي.

يأتي ذلك فيما تشير التقديرات إلى اعتزام الشركات طرح سندات بقيمة 41 مليار يورو في السوق الأوروبية خلال الشهر الحالي للاستفادة من انخفاض سعر العائد على السندات لأقل مستوياته منذ أبريل الماضي.