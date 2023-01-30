خسارة قياسية لصندوق هونج كونج السيادي .. 26 مليار دولار في 2022

سجل صندوق الثروة في هونج كونج خسائر قياسية بقيمة (202 مليار دولار هونج كونج ) أي 26 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بسبب بيع الأسهم والسندات مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونج كونج، اليوم الاثنين، "بالنظر إلى المستقبل في عام 2023، ستواصل الأسواق المالية

مواجهة حالات عدم اليقين ومن المتوقع أن يستمر تقلب أسعار الأصول". وأضاف الرئيس التنفيذي لسلطة النقد "ستواصل السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية التحكم في توقعات الاستثمار، وستولي الأسواق المالية اهتماما وثيقا برفع أسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية الكبرى." وتعرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار هونج كونج لصدمة العام الماضي بسبب تراجع الأسهم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة. وتأتي الخسائر في الوقت الذي تسعى فيه هونج كونج إلى الانتعاش بعد سنوات من الضوابط الصارمة المتعلقة بكوفيد التي أدت إلى شل الاقتصاد المحلي.