العجاجي يخلف الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي في الشرق الأوسط

يغادر سامي كايلو الرئيس التنفيذي لأنشطة بنك الاستثمار مورجان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصبه، بعد نحو عقد من رئاسة المؤسسة في المنطقة. وأفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء بأن عبد العزيز العجاجي وباتريك ديليفانيس سوف يخلفان كايلو في الرئاسة المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يستمر العجاجي رئيسا تنفيذيا لمورجان ستانلي في السعودية بالإضافة إلى مسؤولياته الإقليمية الموسعة. وسوف يستمر ديليفانيس في رئاسة الأعمال المصرفية الاستثمارية الإقليمية لمورجان ستانلي.

وخلال ولاية كايلو، دخلت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية في بعض أكبر الصفقات في الشرق الأوسط مثل الطرح العام الأولي الضخم الخاص بشركة أرامكو السعودية الذي جمع نحو 30 مليار دولار.