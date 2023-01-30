امتداد لدعم ولي العهد .. إطلاق مشروع ضاحية الفرسان السكني في الرياض تستهدف بناء 50 ألف وحدة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن أكبر ضاحية سكنية جديدة بمدينة الرياض ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام لتصبح أكبر معروض عقاري بالعاصمة، امتدادا لدعم وجهود ولي العهد لمنظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك التي تجاوزت 60 في المائة عام 2020 لتصل إلى 70 في المائة عام 2030، ودعم مستهدفات مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري.

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة فيما أعلنت الشركة عن المرحلة الثانية من ضاحية خرام الواقعة شمال العاصمة على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية 2026.