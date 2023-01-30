اعتبارا من اليوم .. إصدار تأشيرة المرور للزيارة إلكترونيا للقادمين إلى السعودية جوا

أطلقت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة" للقادمين جوا إلكترونيا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها، حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت أن إطلاق الخدمة سيكون اعتبارا من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة "جوا" عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني، مفيدة أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة أربعة أيام.