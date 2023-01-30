الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر

أنهى المؤشر نيكاي التعاملات اليوم عند أعلى مستوى في أكثر من شهر مقتفيا أثر ارتفاعات في وول ستريت في الجلسة السابقة لكن ما حد من تلك المكاسب هو ترقب الأسواق قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإعلان الشركات اليابانية لنتائج الأعمال.

وارتفع نيكاي 0.19 في المائة ليغلق عند 27433.40 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر، بعد أن تراجع المؤشر لفترة وجيزة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبوطا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة مسجلا 1982.40 نقطة بحسب "رويترز".

وقفز سهم فانوك لتصنيع الروبوتات 3.58 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية وأعلنت تقسيما للسهم بمعدل خمسة إلى واحد.

