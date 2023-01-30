ديوان المظالم : انخفاض متوسط مدد الفصل في الدعاوى إلى نحو 50 %

أعلن ديوان المظالم ممثلا بمركز دعم القرار، توالي انخفاض متوسط مدد الفصل في الدعاوى في المحاكم التابعة له بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة انخفاض مدد التقاضي في العامين المنصرمين بنسبة 41 في المائة في محاكم الاستئناف و 50.5 في المائة في المحاكم الإدارية.

وأوضح تقرير نشره مركز دعم القرار عن متوسط مدد الفصل في الدعاوى لكل المحاكم التابعة له، وفصل التقرير متوسط مدد الفصل لكل محكمة على حدة وكل مرحلة من مراحل التقاضي خلال الثلاثة أعوام المنصرمة.

وأشار إلى أن متوسط مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف الإدارية قد بلغ 94 يوما في 2022 عقب أن كان 158 يوما في 2020، فيما بلغ المتوسط للمحاكم الإدارية 98 يوما لـ 2022 عقب أن كان 198 يوما في 2020.