عمومية "صناعة الورق" توافق على شراء مليون سهم من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لصناعة الورق على على توصية مجلس الإدارة لشراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 1.000.000 سهم من أسهمها، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، كون القيمة السوقية لأسهم الشركة أقل من قيمتها العادلة.

وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية .

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمسة أعوام كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية .