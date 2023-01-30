الدولار يستقر قبل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية

استقر الدولار اليوم وابتعد عن أدنى مستوياته في ثمانية أشهر قبل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية هذا الأسبوع منها اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، مع تركيز المتعاملين بشدة على التوجيه لمسار ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.03 في المائة إلى 101.92 ليبتعد عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 101.50 بحسب "رويترز".

لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي بنسبة 1.5 في المائة متأثرا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن ترتفع كما كان يخشى سابقا.

ارتفع الجنيه الاسترليني 0.01 في المائة إلى 1.24005 مقابل الدولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.09 في المائة إلى 0.6500 دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما.

وسجل اليورو ارتفاعا بنسبة 0.03 في المائة إلى 1.08705 مقابل الدولار وفي طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.5 في المائة تقريبا ليسجل ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.