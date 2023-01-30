النفط يتراجع قبل اجتماعين مرتقبين "لأوبك+" و"المركزي الأمريكي"

تراجعت أسعار النفط اليوم متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم "أوبك+" على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع ومع حذر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يثير تقلبات في السوق.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 86.46 دولار للبرميل بحلول الساعة (04:35) بتوقيت جرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.57 دولار للبرميل متراجعا 11 سنتا أو 0.1 في المائة.

وهناك توقعات واسعة النطاق في الأسواق قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي المقرر في 31 يناير وأول فبراير بأنه سيقلص وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أعلنها في ديسمبر ما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود بحسب "رويترز".