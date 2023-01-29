مقتل أكثر من 500 شخص منذ اندلاع المظاهرات ضد النظام الإيراني

لقى ما لا يقل عن 527 شخصا حتفهم في إيران منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة قبل نحو أربعة أشهر، وذلك وفقا تقرير لوكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان في الولايات المتحدة، أوردته "الألمانية" اليوم.

وقالت الوكالة إن من بين القتلى 71 قاصرا، إضافة إلى الـ527 القتلى، لقى 70 من أفراد الشرطة والقوات الأمنية الأخرى حتفهم أيضا، فيما جرى إلقاء القبض على نحو 20 ألف شخص، يواجه أكثر من 100 منهم عقوبات الإعدام، وقد جرى إعدام عدة متظاهرين بالفعل.

يشار إلى أن موجة المظاهرات أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر 2022، فيما لم تقدم السلطات الإيرانية بعد معلومات حول عدد القتلى والاعتقالات الاحتجاجات التى امتدت إلى 160 مدينة خارج العاصمة طهران.