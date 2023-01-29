رئيس جنوب إفريقيا يؤكد صعوبة التخلي الفوري عن توليد الطاقة بالفحم

نبه الرئيس سيريل رامابوزا اليوم، الى أن جنوب إفريقيا التي تعول على الفحم لتأمين 80 في المائة من احتياجاتها الكهربائية وتشهد انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي بسبب نقص الإنتاج، لن تتخلى فجأة عن محطات الطاقة الملوثة لإجراء تحول في مجال الطاقة، بحسب "الفرنسية".

تحدث رامابوزا خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم، عن الحاجة إلى تصحيح "تصور أننا مدعوون إلى إيجاد توازن بين أمن الطاقة والانتقال العادل إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية منخفضة".

واعتبر أن الأمر لا يتعلق "بالاختيار بين الفحم ومصادر الطاقة المتجددة". وأضاف رئيس جنوب إفريقيا "يشكل الفحم 80 في المائة من مصادر الطاقة لدينا، ولا طريقة لإغلاق هذه المحطات بكل بساطة".

وتعاني محطتان تم بناؤهما حديثا، وتعتبران من أكبر المحطات العاملة بالفحم في العالم، من مشكلات في التصميم. وقال رامابوزا إنه ينبغي مع ذلك أن تعملا حتى انتهاء مفعول قدرتهما الإنتاجية البالغ 40 عاما.

وأضاف أمام مسؤولين في حزبه "استثمرنا الكثير من الأموال في المحطتين".

وستُعاد برمجة محطات توليد الطاقة بالفحم التي باتت قدرتها الإنتاجية على وشك الانتهاء، لإنتاج طاقة نظيفة.

وفي محاولة لوقف الاعتماد على الفحم، قدمت الحكومة العام الماضي خطة لـ "انتقال عادل". وتنص بشكل رئيس على الصيانة، واستيراد الكهرباء، والتوجه نحو الطاقات المتجددة، بعد سنوات من التمسك بقطاع انتاج الطاقة بواسطة الفحم الذي يؤمن نحو مئة ألف وظيفة.

وتمت الموافقة على حزمة مساعدات لجنوب إفريقيا بقيمة 98 مليار دولار خلال مؤتمر المناخ (كوب 27).

وتنتج شركة "إسكوم"العامة 90 في المائة من كهرباء البلاد، لكنها غارقة في الديون إلى حد كبير، وتشغل محطات قديمة وتعاني من نقص الصيانة وتشهد أعطالا متكررة.

ويؤدي الوضع إلى انقطاع التيار الكهربائي عن سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 60 مليون شخص وعن الشركات.

وسجل انقطاع التيار الكهربائي مستويات غير مسبوقة منذ العام الماضي وبلغ نحو 12 ساعة في اليوم.