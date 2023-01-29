"شل" تودع فترة الأرباح القياسية بعد انخفاض أسعار الغاز

من غير المرجح أن يعرض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة شل وائل صوان للمساهمين مجموعة أخرى من الأرباح القياسية، بيد أن شركة شل ستواصل الاستفادة من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة من عام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أنه عندما قدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة شل بن فان بيردن نفس النتائج قبل 12 شهرا ، كانت أسعار الطاقة مرتفعة بالفعل. لكن العام الذي سيختتمه صوان مع تقديم نتائج الربع الأخير والسنة الكاملة الخميس القادم تأثر إلى حد كبير بالأحداث بعد شهر، عندما اجتاحت الدبابات الروسية الحدود الأوكرانية مرة أخرى. وأدى التصعيد في الحرب - المستمرة منذ عام 2014 - والحرب الاقتصادية التي اندلعت بين روسيا وحلفاء أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. ومما لا يثير الدهشة ، كانت هذه أخبار جيدة لشركة شل، أكبر شركة نفط في أوروبا.

وتراجعت أسعار الغاز والنفط بدرجة كافية لاقتطاع نحو أربعة مليارات جنيه استرليني (4.95 مليار دولار) من النتائج الفصلية بحسب متوسط التوقعات. وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمارات والأسواق "تدور أسعار النفط حول 86 دولارا للبرميل ، منخفضة من الارتفاعات عند 120 دولارا للبرميل في الصيف الماضي، ولن تتدفق أرباح شل بنفس المعدل." "ومع ذلك ، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة، وبالتالي فإن هذه الأوقات لا تزال مزدهرة بالنسبة لعملاق الطاقة."