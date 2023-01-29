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السعودية تعرب عن حزنها لوفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة لحادث حافلة في باكستان

السعودية تعرب عن حزنها لوفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة لحادث حافلة في باكستان

"الاقتصادية" من الرياض

أعربت السعودية عن بالغ حزنها جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة لحادث حافلة نقل عام بإقليم بلوشستان في باكستان.

وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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