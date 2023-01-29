بدعم الراجحي "تاسي" يواصل صعوده للجلسة السابعة .. أكواباور تحد من المكاسب

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم مدفوعة بصعود أسهم البنوك بشكل أساسي، ليواصل السوق المكاسب للجلسة السابعة على التوالي رغم تراجع السيولة.

وقاد ارتفاع السوق سهم مصرف الراجحي بعد صعوده 1.6 في المائة، ليسجل أعلى إغلاق في خمسة أسابيع، في حين حد سهم أكواباور من مكاسب السوق بعد هبوطه 3.1 في المائة.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 18 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة عند مستوى 10822 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات 3.2 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 117.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 267.4 ألف صفقة، وتركزت السيولة على مصرف الراجحي ولوبريف، وكذلك دار الأركان.

إلى ذلك، صعدت أسهم 104 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها "سينومي ريتيل" بعد صعود سهمها بالحد الأعلى 10 في المائة، بعد إعلانها عن بيعها 26 شركة ضمن خطة التحول التي تعمل عليها.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم "مجموعة الحكير" 7.7 في المائة، فيما صعد سهم مدينة المعرفة 6.3 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 101 شركة كان "التطويرية الغذائية" في الصدارة بعد تراجع سهمها 3.3 في المائة، ثم أكواباو وكذلك المجموعة السعودية التي تراجعت 2.8 في المائة على خلفية إعلان الشركة عن توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريعها.

