"أميانتيت" تخسر 8.7 مليون ريال خلال 2022 بانخفاض 94 %

أعلنت شركة "أميانتيت" العربية السعودية النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 حيث سجلت خسائر بلغت 8.7 مليون ريال مقابل خسائر 171 مليون ريال عن العام المالي من 2021 بانخفاض 94 في المائة.

ويرجع الانخفاض في صافي خسائر العام الحالي 2022 مقارنة بصافي خسائر العام السابق 2021 في غالبيته إلى:

• استمرار نمو المبيعات حيث سجلت شركة أميانتيت ارتفاعا في الإيرادات خلال العام الحالي 2022 بنسبة 16 في المائة عن إيرادات العام السابق 2021 وذلك بسبب زيادة في حجم الطلبات الجديدة.

• تسجيل أرباح محاسبية نتيجة عكس مخصص هبوط في قيمة الأصول الثابتة لإحدى الوحدات المدرة للنقد بقيمة 37 مليون ريال سعودي بالصافي بعد احتساب إهلاكها بأثر رجعي في العام الحالي 2022.

• أرباح محاسبية نتيجة عكس بعض مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة في العام الحالي 2022 بقيمة 13 مليون ريال .

• تم تسجيل زيادة في أرباح استثمارية للشركة بقيمة 23 مليون ريال سعودي في العام الحالي 2022 مقارنة بالعام السابق 2021.