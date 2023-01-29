نمو الناتج المحلي العماني 30 % بدعم الأنشطة النفطية والصناعات التحويلية

ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعمان بنسبة 30.4 في المائة ليصل إلى 32 مليار ريال عماني حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لوكالة الأنباء العمانية "أونا".

وعزا المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، في تقرير له، هذا الارتفاع، إلى ارتفاع معدل نمو الأنشطة النفطية حتى نهاية سبتمبر 2022 بالأسعار الجارية بنسبة 72.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

إضافة إلى ارتفاع معدل النمو في أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 65.6 في المائة خلال الفترة نفسها.وانخفض معدل نمو نشاط الإنشاءات بنسبة 2.2 في المائة حتى نهاية سبتمبر 2022 بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستة آلاف و619 ريالا عمانيا.

وذكر التقرير أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعمان حتى نهاية سبتمبر 2022 ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 26 مليار ريال عماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة النفطية حتى نهاية سبتمبر 2022 بنسبة 12 في المائة بالأسعار الثابتة، إضافة إلى ارتفاع معدل نمو الأنشطة الخدمية بنسبة 5 في المائة.

من جهة أخرى، تبدأ الأربعاء المقبل فعاليات معرض الصناعات السعودية العمانية في العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع بدء أعمال المنتدى الاستثماري السعودي العماني، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وأبرز الشركات السعودية والعمانية لعرض المنتجات والصناعات للبلدين الشقيقين، وتستمر لمدة أربعة أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية "أونا"، بلغ حجم التبادل التجاري بين عمان والسعودية حتى نهاية أكتوبر 2022 أكثر من ملياري ريال عماني، وتجاوزت قيمة الواردات العمانية من السعودية أكثر من 1.4 مليار ريال عماني، في حين بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى السعودية أكثر من 700 مليون ريال عماني.