بعد إعلان إفلاسها .. «فلايبي» البريطانية توقف خدماتها وتلغي الرحلات

أوقفت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" خدماتها، وتم إلغاء جميع الرحلات حسبما ذكرت السلطات.

وأعلنت النبأ هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة، ودعت العملاء الذين حجزوا رحلات طيران من شركة فلايبي، إلى عدم التوجه إلى المطارات، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أمس.

وظهرت ثلاث رحلات طيران مبكرة من بلفاست، ورحلتان من برمنجهام، ورحلتان من أمستردام عبر موقع "فلايبي" الإلكتروني لرصد حالة الطيران مباشرة في الساعة 05:00 صباح أمس، باعتبارها "ستغادر حسب الجدول". لكن هيئة الطيران المدني دعت حاملي التذاكر إلى التحقق من موقعها للحصول على أحدث المعلومات.

وقال بول سميث مدير شؤون المستهلكين في هيئة الطيران المدني، "دائما ما يبعث إخضاع شركة طيران للإشراف الإداري - أي الإفلاس - على الحزن، ونعلم أن قرار (فلايبي) بوقف الخدمات سيكون محزنا لجميع موظفيها وعملائها".

وكانت الشركة قد أعلنت قبل أشهر إفلاسها بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد في خسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلا مصاعب مالية.

وفشلت "فلايبي"، التي كانت توظف نحو ألفي شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات "كونيكت إيروايز" عليها، وذلك بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية. ثم جاء تفشي فيروس كورونا الذي شل شركات الطيران في العالم ليسدد الضربة القاضية لـ"فلايبي" ويسرع انهيارها.

وتعد الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.