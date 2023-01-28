ولي العهد يشهد سباق "فورمولا إي الدرعية"

شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منافسات سباق " فورمولا إي الدرعية 2023" الذي أقيم في الدرعية التاريخية، للمرة الخامسة، وذلك ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

