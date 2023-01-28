"فولكسفاجن": لن ندخل في حرب أسعار مع تسلا

أعلنت "فولكسفاجن"، اعتزامها تجنب الدخول في حرب أسعار مع تسلا، والرد على تخفيضات الأسعار الأخيرة من جانب الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، بخطوة مماثلة من جانب أكبر مجموعة لتصنيع السيارات في أوروبا.

وقالت المجموعة الألمانية في تصريحات صحافية: "فولكسفاجن" لن تدخل في حرب أسعار مع المنافسة الأمريكية، مضيفة "لدينا استراتيجية أسعار واضحة ونعول في ذلك على الموثوقية، نحن نثق في قوة منتجاتنا وعلاماتنا التجارية" وفقا للألمانية.

وبينت أنها تسعى إلى أن تكون موردا رائدا على مستوى العالم للسيارات الكهربائية، لكنه أردف أن هذا الهدف يجب أن يتحقق من خلال النمو الربحي، وكانت تسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية خفضت الأسعار بشكل ملحوظ بسبب المنافسة الشرسة في أسواق الصين وأوروبا وأمريكا