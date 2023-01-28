6.5 مليون دولار خسائر يوميا للقطاع السياحي في البيرو بفعل الأزمة السياسية

خسر القطاع السياحي في البيرو 6.54 ملايين دولار يوميا خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، على ما أعلنت وزارة التجارة والسياحة البيروفية.

وأفاد وزير السياحة لويس فرناندو هيلغيرو في تصريح صحافي بأن الخسائر بلغت بين يونيو 2022 ونهاية يناير، "25 مليون سول بيروفي يوميا (6.54 مليون دولار) في القطاع السياحي وحده".

وتقود الرئيسة الموقتة دينا بولوارتي البيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 ديسمبر الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدى إلى خروج تظاهرات تخللها أعمال عنف أودت بحياة 46 شخصا على الأقل، وفقا لـ"الفرنسية".

وأغلقت خمسة مطارات في جنوب البلاد بينها مطار كوسكو الذي يمكن الوصول منه إلى موقع ماتشو بيتشو السياحي الشهير في البيرو.

وأغلقت معظم الفنادق والمطاعم في مدينة كوسكو أبوابها، بسبب تأثرها بنقص المحروقات وبعض المواد الغذائية الناجم عن قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد.

وعلق عدد كبير من السياح أيام عدة في محيط موقع ماتشو بيتشو. وأشار وزير السياحة إلى أن 85 في المائة من عروض السفر ألغيت.