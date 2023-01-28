الشركات المسجلة في بورصة بكين تجمع 2.4 مليار دولار في 2022

جمعت الشركات المسجلة في بورصة بكين للأوراق المالية 16.3مليار يوان " 2.42 مليار دولار"من الأموال عن طريق عمليات الاكتتاب العام خلال عام 2022 . وأُطلقت بورصة بكين يوم 15 نوفمبر من عام 2021، وحتى نهاية العام الماضي، كان لديها 162 شركة مدرجة وأكثر من 56 مليون مستثمر مؤهل.

وتعتبر البورصة أكثر شمولا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الموجهة نحو الابتكار مع عتبات تسجيل أكثر انخفاضا ومعايير تقييم متنوعة ووقت موافقة أقصر، بحسب ما وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم .

وتتبنى البورصة نظام الاكتتاب العام الأولي القائم على أساس التسجيل، بما يتماشى مع لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي على غرار بورصة ناسداك، والمعروف أيضا باسم سوق(star) في بورصة شانغهاي، وسوق)(ChiNext كثيف التكنولوجيا في بورصة شنتشن.

وفي عام 2022، استغرق الأمر 145 يوما في المتوسط حتى تتم مراجعة الاكتتاب العام الأولي لمشروع ما والموافقة عليه في بورصة بكين.