اليابان تدرس تخفيف القيود على الصادرات لكوريا الجنوبية

تدرس اليابان تخفيف القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في ظل سعي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول لتحسين العلاقات الثنائية وسط أجواء أمنية متوترة في شرق آسيا.

وقالت مصادر حكومية إن طوكيو ستقرر ما إذا كانت ستخفف القيود على شحن المواد عالية التقنية والتي فرضتها في عام 2019 بسبب النزاع المتعلق بالعمل القسري للعمال الكوريين في اليابان في زمن الحرب بحسب رويترز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه الدول المجاورة سلسلة من المحادثات بهدف حل هذا النزاع.