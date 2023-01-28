8.3 ألف صفقة في «نمو» خلال أسبوع

ارتفعت السوق الموازية “نمو” خلال الأسبوع 39 نقطة بواقع 0.20 في المائة إلى 19252 نقطة.وزادت قيمة التداول 14 في المائة، ما يعادل 9.7 مليون إلى 80 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 0.3 في المائة، ما يعادل ثلاثة آلاف سهم لتبلغ 1.3 مليون سهم متداول.أما الصفقات فبلغت 8.3 ألف صفقة مرتفعة 377 صفقة، ما يعادل 5 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا “رواسي” بنحو 23 في المائة ليبلغ 85.90 ريال، يليه “الرعاية المستقبلية” بـ18 في المائة ليصل إلى 244 ريالا، وحل ثالثا سهم “غاز” 16 في المائة، حيث أغلق عند 62.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا “الوطنية للبناء والتسويق” بواقع 13 في المائة، ليغلق عند 238.20 ريال، يليه “نفوذ” بـ9.7 في المائة إلى 160 ريالا، وحل ثالثا سهم “جاز” بـ9 في المائة إلى 59.10 ريال.