تحديات صناعة توربينات الرياح مستمرة .. تراجع عائدات أكبر شركات العالم

أعلنت شركة فيستاس ويند سيستمز الدنماركية، وهي أكبر شركة في العالم لصناعة توربينات الرياح، أنها لم تحقق عائداتها المستهدفة في 2022، وحذرت من أن نتائج أعمالها خلال العام الجاري ستتراجع بسبب ارتفاع التضخم وحدوث مشكلات في تنفيذ بعض مشاريعها.وفي بيان أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء، ذكرت الشركة أمس، أن عائداتها خلال 2022 جاءت أقل من 14.5 مليار يورو (15.8 مليار دولار)، فيما كان من المتوقع أن تحقق عائدات تراوح ما بين 14.5 و15.5 مليار يورو. وقالت الشركة إن "فترة التحديات التي تواجهها صناعة طاقة الرياح استمرت في 2022 بسبب الغموض الجيوسياسي غير المتوقع، وتسارع أزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم".وأضافت الشركة أنها تعرضت "لسلسلة من التأخيرات في تنفيذ المشاريع" وتعثر أحد نماذج التوربينات الخاصة بها خلال الربع الأخير من العام الماضي.من جهة أخرى، تتجه ألمانيا إلى الحصول على إمدادات الهيدروجين الأخضر من أستراليا بحلول 2030، وذلك ضمن تعاون مشترك بين الحكومتين لتعزيز مشاريع بناء سلسلة التوريد.وقالت بيتينا شتارك-فاتسينجر وزيرة البحث العلمي الألمانية، خلال مؤتمر مشترك مع وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين في العاصمة برلين أمس، "هدفي هو أن تصل الشحنة الأولى بالفعل إلى ألمانيا في 2030 على أقصى تقدير". وأوضحت شتارك-فاتسينجر أن ألمانيا يجب أن تستمر في استيراد الطاقة، وأستراليا شريك مثالي، ولا سيما أن وفرة الشمس والرياح هي ظروف مثالية لإنتاج الهيدروجين على أساس الطاقة المتجددة". ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بمساعدة طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وتعده الحكومة الألمانية أحد مصادر الطاقة الرئيسة في المستقبل، وفقا لـ"الألمانية".