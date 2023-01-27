أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وسط ترقب لاجتماعات البنوك المركزية

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم مع تقييم المستثمرين لنتائج متباينة من الشركات بالمنطقة بينما عزز تراجع التضخم في الولايات المتحدة المعنويات قبل أسبوع سيشهد قرارات مهمة من بنوك مركزية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ومنهيا الأسبوع على ارتفاع.

وانخفض سهم (إتش آند إم) ثاني أكبر متجر لبيع الملابس بالتجزئة أربعة بالمئة بعدما أعلنت الشركة انخفاضا أكبر بكثير من المتوقع في أرباحها التشغيلية للفترة بين سبتمبر ونوفمبر .

ولقي المؤشر ستوكس 600 دعما اليوم من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع شركات الكماليات الاستهلاكية.

وزاد مؤشر القطاع المصرفي 0.6 بالمئة في الوقت الذي من المقرر فيه أن يعلن أوني كريديت، أكبر بنوك أوروبا، نتائج أعماله الأسبوع المقبل.